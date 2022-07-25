ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ решил снова печатать бумажные десятирублевки

08:44
  • понедельник
  • 25 июля 2022

В оборот могут вернуться и купюры по пять рублей

Банк России считает целесообразным вновь заказывать печать бумажных банкнот номиналом 10 рублей. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал зампред регулятора Сергей Белов.
Центробанк презентовал новую 100-рублевую купюру

Чиновник напомнил, что выпуск бумажных десятирублевок прекратили в 2013 году, так как они быстро изнашивались. Выпускать металлические монеты тогда оказалось выгоднее.

Однако с учетом подорожания металлов и благодаря появлению новых технологий изготовления бумажных денег целесообразно вновь печатать купюры по 10 рублей, рассказал Белов. Также рассматривается возможность выпуска банкнот номиналом 5 рублей.

В случае положительного решения такие купюры могут начать выпускать до конца 2022 года, причем они не заменят металлические монеты, а будут ходить наравне с ними, цитируют Белова "Известия".

Ранее сообщалось, что в 2023 году Банк России покажет новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. В регуляторе заверили, что планы не изменились и деньги будут появляться в соответствии с графиком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Банкнота достоинством 10 рублей
Банкнота достоинством 10 рублей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.