ЦБ решил снова печатать бумажные десятирублевки

В оборот могут вернуться и купюры по пять рублей

Банк России считает целесообразным вновь заказывать печать бумажных банкнот номиналом 10 рублей. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал зампред регулятора Сергей Белов.

Чиновник напомнил, что выпуск бумажных десятирублевок прекратили в 2013 году, так как они быстро изнашивались. Выпускать металлические монеты тогда оказалось выгоднее.

Однако с учетом подорожания металлов и благодаря появлению новых технологий изготовления бумажных денег целесообразно вновь печатать купюры по 10 рублей, рассказал Белов. Также рассматривается возможность выпуска банкнот номиналом 5 рублей.

В случае положительного решения такие купюры могут начать выпускать до конца 2022 года, причем они не заменят металлические монеты, а будут ходить наравне с ними, цитируют Белова "Известия".

Ранее сообщалось, что в 2023 году Банк России покажет новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. В регуляторе заверили, что планы не изменились и деньги будут появляться в соответствии с графиком.

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