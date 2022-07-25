СМИ узнали о передаче "Газпрому" экспортной лицензии на турбину для "Северного потока"

Документ действует до 2024 года

Компания Siemens Energy 24 июля передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую ремонтировать и транспортировать газовые турбины для "Северного потока". Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет "Коммерсантъ", "Газпром" трижды обращался к Siemens с просьбой предоставить документ, подтверждающий изъятие оборудования российской компании из-под действия санкций Канады.

Турбина для "Северного потока" должна была 23 июля отправиться на пароме из Германии в Финляндию, а оттуда сушей в Россию. Из-за отсутствия необходимых документов со стороны "Газпрома" этого сделать не удалось.

Для ввоза агрегата в Россию "Газпрому" нужно предоставить документы и изменить базис доставки машины с канадского Монреаля на конечный пункт в России.

Канада задержала турбину, направленную концерном Siemens на ремонт на завод в Монреале, мотивируя это санкциями в отношении России. В итоге агрегат вернули в Германию.

Однако президент России Владимир Путин заявил, что Оттава не хотела отдавать турбину для "Северного потока" не из-за спецоперации России по защите республик Донбасса и введенных из-за этого рестрикций, а потому, что Канада сама добывает нефть и газ и "планирует осваивать европейский рынок".

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