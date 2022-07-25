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Гидрометцентр пообещал похолодание в Москве к выходным

09:20
  • понедельник
  • 25 июля 2022

До этого столицу ожидают жаркие дни

Похолодание до 21-23 градусов придет в Москву к субботе. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик рассказал о погоде в августе в России

Синоптик сообщил, что в четверг начнется понижение температуры, поначалу не очень заметное — до 25-26 градусов. Далее температура будет продолжать понижаться на 1-2 градуса каждый день.

В пятницу уже прогнозируется ниже 25 градусов, а в субботу — 21-23 градуса, отметил Вильфанд.

Этому будет предшествовать достаточно теплая, а временами жаркая погода. В понедельник прогнозируется 25-27 градусов тепла, во вторник — 27-29 градусов тепла. Среда станет самым жарким днем недели: воздух прогреется до 30 градусов тепла.

При этом кратковременные дожди будут идти на протяжении всей рабочей недели, цитирует синоптика ТАСС.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец оценил вероятность 40-градусной жары в Москве. По словам метеоролога, финал июля и август будут теплыми, с превышением нормы на несколько градусов, но не экстремально жаркими.

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