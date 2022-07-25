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Захарова оценила "революционные" заявления политиков США

08:18
  • понедельник
  • 25 июля 2022

В Вашингтоне начинают о чем-то догадываться

"Революционными" назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывания бывшего вице-президента США Альберта Гора и экс-президента Дональда Трампа. Несмотря на то, что политики относятся к разным партиям, оба выступили со скандальными заявлениями, идущими вразрез с нынешней политикой Белого дома.

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"Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола - мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное", — написала Захарова в Telegram.

Альберт Гор 23 июня в интервью NBC News заявил, что американская демократия разрушена. По его мнению, именно по этой причине власти США не могут прийти к соглашению в конгрессе по вопросам изменения климата, а также принять законы по запрету продажи штурмовых винтовок гражданскому населению. Дональд Трамп, в свою очередь, раскритиковал нынешнюю гендерную политику США и заявил, что в мире существуют лишь два пола — женский и мужской.

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