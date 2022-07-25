Взрывы прогремели на позициях ВСУ в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на позициях ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье. В городе прогремело не менее пяти взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Запорожье громко. В ближайшем пригороде Запорожья прозвучало около пяти взрывов. На позициях боевиков Зеленского начался пожар. Ночная демилитаризация в действии", - написал Рогов в Telegram.

ВС России за время спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Запорожье освобождено более чем на 70%, однако областной центр пока остается под контролем украинской армии.

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