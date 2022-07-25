Вирусолог оценил эффективность "Спутника" против "кентавра"

Необходимости менять вакцину нет

Вакцина от коронавируса "Спутник" будет эффективно защищать и от подварианта омикрон-штамма коронавируса "кентавр". Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

Вирусолог пояснил, что "Спутник" направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются, поэтому данный препарат защищает от всех вариантов коронавируса.

Нет необходимости менять вакцину, подчеркнул Шестопалов.

Специалист не увидел необходимости и в замене тест-систем на выявление коронавируса из-за появления "кентавра", поскольку с медицинской точки зрения неважно, какой именно подвариант у заболевшего человека, сообщает ТАСС.

Вариант коронавируса BA.2.75 был обнаружен в образце теста от 26 июня 2022 года в северо-восточной провинции Гелдерланд (Нидерланды). Мутация также была обнаружена в США, Индии, Австралии и Германии. Новую разновидность COVID-19 решили назвать "кентавр".

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