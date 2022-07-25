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ФСБ пресекла попытку угона самолетов ВКС России

09:17
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Операцию готовила украинская разведка и натовские спецслужбы

Попытку вербовки российских военных летчиков и угона боевых самолетов ВКС пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. Украинская разведка под руководством кураторов из спецслужб стран НАТО готовила операцию, однако их переиграли.

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России",- сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ЦОС уточнили, что сотрудники украинской военной разведки от имени руководства Украины пытались завербовать российских военных летчиков. Российским офицерам гарантировали денежное вознаграждение и гражданство одной из стран Евросоюза, если они посадят самолеты на аэродром, контролируемый ВСУ.

Контрразведчики установили задействованных в операции сотрудников украинских спецслужб и их пособников. За время оперативной игры были получены важные сведения, которые помогли ВС России уничтожить украинские военные объекты, передает ТВЦ.

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