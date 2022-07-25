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Пляжи в Сочи открылись для купания после шторма

09:48
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Последствия непогоды ликвидированы

Большинство пляжей в Сочи открылись для купания, последствия шторма ликвидированы. Штормовое предупреждение в городе отменено, сообщил глава администрации Алексей Копайгородский.

Власти Сочи закрыли городские пляжи
Власти Сочи объявили режим ЧС

"Большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города. Сейчас на курорте установилась хорошая солнечная погода", - написал Копайгородский в Telegram.

Непогода разыгралась в Сочи в ночь на воскресенье, власти объявили режим ЧС. Были подтоплены жилые дома, объекты инфраструктуры, автомобильные дороги. Глава администрации отметил, что работа по ликвидации последствий залповых ливней не прекращалась ни днем, ни ночью. Почти 400 человек расчищали пляжи ночью, чтобы не мешать отдыхающим: в итоге вывезли около ста тонн мусора. Оперативный штаб продолжает действовать в круглосуточном режиме, передает ТАСС.

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