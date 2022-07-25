Россияне рассказали, как борются со стрессом

К профессиональной помощи россияне прибегают крайне редко

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что с начала 2022 года 57% россиян пережили стресс. 26% опрошенных испытывали стрессовые ситуации несколько раз в месяц.

Чаще всего респонденты борются со стрессом без профессиональной помощи: лишь 7% участников исследования обращались за помощью к психологам, психоаналитикам, психотерапевтам, половина из них (3%), стали это делать чаще за последнее время.

Чтобы побороть стресс, 28% респондентов предпочитают встречаться с друзьями и близкими, 20% увеличили физическую активность, 16% стали чаще смотреть телевизор. По 13% стали больше времени проводить с гаджетами или в социальных сетях, 11% назвали курение, 8% признались, что стали чаще прокрастинировать.

Стрессовые ситуации заставляют россиян менять привычки в пользу неполезных. У тех, кто сталкивается со стрессом несколько раз в месяц и чаще, кроме общения (31%) и спорта (22%) в список самых частых привычек вошло проведение времени в телефоне, гаджетах просто так (19%), курение (17%) и просмотр социальных сетей (16%), по 15% стали больше смотреть сериалы и откладывать решение текущих дел на крайний срок, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса выяснилось, боятся ли россияне дефицита товаров на фоне западных санкций. Среди участников опроса 61% заявили, что имеют столько же запасов, сколько и в 2021 году. Доля тех, кто нарастил запасы продуктов по сравнению с прошлым годом, составила 8%. Уменьшились продовольственные запасы за год у 16% респондентов.

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