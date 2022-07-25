ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали, как борются со стрессом

10:02
  • понедельник
  • 25 июля 2022

К профессиональной помощи россияне прибегают крайне редко

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что с начала 2022 года 57% россиян пережили стресс. 26% опрошенных испытывали стрессовые ситуации несколько раз в месяц.
"После мобилизации наступает стадия истощения": как пережить затяжной стресс

Чаще всего респонденты борются со стрессом без профессиональной помощи: лишь 7% участников исследования обращались за помощью к психологам, психоаналитикам, психотерапевтам, половина из них (3%), стали это делать чаще за последнее время.

Чтобы побороть стресс, 28% респондентов предпочитают встречаться с друзьями и близкими, 20% увеличили физическую активность, 16% стали чаще смотреть телевизор. По 13% стали больше времени проводить с гаджетами или в социальных сетях, 11% назвали курение, 8% признались, что стали чаще прокрастинировать.

Стрессовые ситуации заставляют россиян менять привычки в пользу неполезных. У тех, кто сталкивается со стрессом несколько раз в месяц и чаще, кроме общения (31%) и спорта (22%) в список самых частых привычек вошло проведение времени в телефоне, гаджетах просто так (19%), курение (17%) и просмотр социальных сетей (16%), по 15% стали больше смотреть сериалы и откладывать решение текущих дел на крайний срок, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса выяснилось, боятся ли россияне дефицита товаров на фоне западных санкций. Среди участников опроса 61% заявили, что имеют столько же запасов, сколько и в 2021 году. Доля тех, кто нарастил запасы продуктов по сравнению с прошлым годом, составила 8%. Уменьшились продовольственные запасы за год у 16% респондентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Встреча с друзьями
Встреча с друзьями
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.