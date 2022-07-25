Пять человек погибли в аварии автобуса в Башкирии

К врачам обратились 10 пассажиров

Жертвами аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Башкирии стали пять человек. По данным республиканского ГУ МВД, пострадали еще десять пассажиров.

"Микроавтобус, в салоне которого было около 20 пассажиров, совершал рейс из населенного пункта Языково в город Уфу. На 1413-м км автодороги он столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

В МЧС уточнили, что ДТП произошло в 08:40 мск на трассе М-5 "Урал" вблизи села Кашкалаши Благоварского района. Спасатели уточнили, что разлива топлива нет, движение на автодороге не затруднено. Причины аварии выясняются.

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