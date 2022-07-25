ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Илон Маск опроверг слухи о романе с женой сооснователя Google

10:20
  • понедельник
  • 25 июля 2022

СМИ сообщили, что Сергей Брин находится на грани развода

Сообщения о якобы романтических отношениях американского предпринимателя Илона Маска с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шэнахан не соответствуют действительности. Об этом рассказал сам создатель Tesla и SpaceX, комментируя распространившиеся в средствах массовой информации материалы.
Представители Twitter обиделись на Илона Маска

Источники ранее заявили, будто сооснователь Google Сергей Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Николь Шэнахан. Причиной расставания пары СМИ называли якобы имевший место роман Шэнахан с Илоном Маском.

Однако Маск написал в своих соцсетях, что "это полный бред", а с Брином его связывает дружба. В подтверждение американский бизнесмен добавил, что за день до появления слухов был вместе с Брином на вечеринке, а его супругу видел всего два раза за три года, при этом не было "ничего романтичного", сообщает РИА Новости.

О свадьбе Сергея Брина, который на тот момент считался самым богатым холостяком Кремниевой долины, стало известно осенью 2019 года. С Шэнахан он встречался до брака в течение двух лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.