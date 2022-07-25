Илон Маск опроверг слухи о романе с женой сооснователя Google

СМИ сообщили, что Сергей Брин находится на грани развода

Сообщения о якобы романтических отношениях американского предпринимателя Илона Маска с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шэнахан не соответствуют действительности. Об этом рассказал сам создатель Tesla и SpaceX, комментируя распространившиеся в средствах массовой информации материалы.

Источники ранее заявили, будто сооснователь Google Сергей Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Николь Шэнахан. Причиной расставания пары СМИ называли якобы имевший место роман Шэнахан с Илоном Маском.

Однако Маск написал в своих соцсетях, что "это полный бред", а с Брином его связывает дружба. В подтверждение американский бизнесмен добавил, что за день до появления слухов был вместе с Брином на вечеринке, а его супругу видел всего два раза за три года, при этом не было "ничего романтичного", сообщает РИА Новости.

О свадьбе Сергея Брина, который на тот момент считался самым богатым холостяком Кремниевой долины, стало известно осенью 2019 года. С Шэнахан он встречался до брака в течение двух лет.

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