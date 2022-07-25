15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Липецке

Причины выясняются

15 человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецкой области.

Авария произошла в понедельник у торгового центра по улице Катукова. По предварительным данным, автобус "ПАЗ" с 15 пассажирами столкнулся по касательной с остановившимся перед пешеходным переходом автобусом "МАЗ", который также перевозил 15 человек.

"Погибших нет. По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Липецкой области.

Из 15 пострадавших шестерых доставили в больницу. 14-летний ребенок госпитализирован в областную детскую больницу. У всех травмы различной степени тяжести.

На месте работают экстренные службы, причины аварии выясняются.

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