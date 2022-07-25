Глава ЕК объяснила, почему Европе нужно готовиться к худшему газовому сценарию

В Брюсселе утверждают, что "Газпром" намеренно саботирует подготовку ЕС к зиме

Российский "Газпром" специально держит объем газа в своих хранилищах на низком уровне, чтобы саботировать подготовку европейских государств к зиме. Такое заявление в понедельник, 25 июля, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик утверждает, что Россия "не является надежным партнером по энергоснабжению Европы", поэтому полное прекращение поставок российского газа нельзя исключать.

Фон дер Ляйен назвала целью ЕС полную независимость от поставок российского газа не позднее 2027 года. В числе прочих мер для смягчения последствий непростой ситуации с газоснабжением ЕС "должен сэкономить 15% потребления газа к марту следующего года, это 45 млрд куб. м газа".

Кроме того, Брюссель собирается вложить 300 млрд евро в технологии энергосбережения и зеленой энергетики, а также заключает "новые соглашения с более надежными партнерами, такими как США и Норвегия", цитирует главу Еврокомиссии ТАСС.

20 июля Еврокомиссия предложила новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ. Мероприятия, изложенные в документе, направлены на то, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до весны 2023 года.

Однако уже несколько членов ЕС выразили недовольство планом Брюсселя. В их числе — Греция, Испания, Италия и Португалия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"