В украинских регионах намерены обсудить вхождение в состав России

Народное волеизъявление по вопросу о присоединении к России может пройти в один день и в Запорожской, и в Херсонской областях Украины. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

Как заявил чиновник, "процессы у нас идут примерно на одном уровне, мы с коллегами созваниваемся, консультируемся, встречаемся". Подготовка к референдуму ведется "плюс-минус в одном графике".

Рогов подчеркнул, что проведение референдумов в один день помогло бы "распылить агрессию режима Зеленского, потому что понятно, будут стараться делать провокации, но в столь большом пространстве им это будет сделать тяжелее, но есть и минусы уязвимости системы".

Главной задачей при подготовке к референдумам представитель ВГА Запорожья назвал обеспечение безопасности жителей регионов, а также прозрачность волеизъявления.

Конкретная дата референдумов пока не определена, предполагается, что они пройдут в первой половине сентября, сообщает ТАСС.

21 июля Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры на освобожденной части Запорожской области, чтобы воспрепятствовать проведению запланированного референдума по вопросу вхождения в состав России. Единственным решение в области безопасности чиновник назвал уничтожение террористов, "потому что договориться с ними ни о чем нельзя, а лучше всего у них получается воевать с мирными людьми и объектами гражданской инфраструктуры".

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