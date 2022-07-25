Украинская разведка при поддержке НАТО пыталась угнать самолеты ВКС

ФСБ предотвратила угон

Федеральная служба безопасности пресекла операцию Украины по угону боевых самолётов наших Воздушно-космических сил. Как сообщили в ФСБ, киевские разведчики пытались завербовать российских пилотов. Им обещали денежное вознаграждение и европейское гражданство. Операцию курировали спецслужбы НАТО. Наши правоохранители не только сорвали планы Запада, но и получили новые ценные сведения.

Когда не удаётся победить в бою, в дело идут попытки подкупа. Российских военных лётчиков атакуют в мессенджерах и по телефону. Неизвестные представляются сотрудниками "очень серьёзных структур". "Серьёзные" собеседники часто оговариваются во время разговора, но легко обещают миллионы долларов за каждый переданный украинской стороне самолёт или вертолёт.

— Мы вам объяснили, что наша цена, ой, наша цель – это самолёт. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи – миллион. Можем с вами договориться отдельно ещё сверху миллион – я вам гарантирую.

Схема довольно простая: пилот делает снимок на фоне своей боевой машины с указанным в переписке номером. Затем ему передаётся аванс – несколько тысяч долларов. На российскую карту, криптовалютой и даже курьером.

Всё это похоже на развлечения украинских пранкеров, однако деньги, переданные курьером, оказываются настоящими. У сотрудников российского ФСБ больше нет сомнений – наивных украинских разведчиков нужно держать на крючке. Переговоры продолжаются. Пилоту обещают безопасность, его жене или девушке – европейский паспорт.

— Мы сможем ей сделать паспорт заграничный, то есть, ну, иностранный, который вы хотите, одной из европейских стран. Либо вид на жительство этой страны. И этот паспорт – это как билет просто для пересечения в европейскую страну. Если она уже выедет в Эстонию, в Литву, там, в Германию, в Белоруссию... Ой, в Белоруссию – в Болгарию!

Когда аванс получен, а семья российского пилота перебралась в Европу, от него требуется поднять в воздух боевую машину и по указанному маршруту пересечь линию фронта. На украинской стороне борт перехватят украинские истребители, а перебежчик получит обещанную сумму и европейский паспорт на новое имя.

— Меня зовут Олег, да. И все технические вопросы, связанные с пересечением границы, там, выполнением задачи, эээ, буду организовывать я.

Правда, по данным уже российской разведки, настоящий сценарий несколько иной. В случае выезда за рубеж членов семьи лётчика, их тут же должны взять в заложники. Как сообщают в ФСБ, сотрудники украинских спецслужб, пытавшиеся завербовать наших бойцов, установлены. Операцию курировали в НАТО. Благодаря данным, полученным в ходе "оперативной игры", уничтожен ряд военных объектов ВСУ.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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