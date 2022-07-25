Лесные пожары в России: жителей призывают не разводить костры

За это предусмотрены крупные штрафы

В Магаданской области огнём охвачена территория свыше 25 тысяч гектаров. Горят реликтовые леса в местном заповеднике. Большую часть очагов удалось взять под контроль. В тушении задействованы десантные подразделения Авиалесоохраны. Сложная ситуация на Камчатке и в Хабаровском крае. Власти призывают жителей не разводить костры, за нарушения грозит крупный штраф.

14 лесных пожаров за две недели. Власти Камчатки ещё раз призвали местных жителей в эти летние дни быть предельно аккуратными с огнём. Потушить удалось пока только 11 возгораний. Но их вообще могло не быть, если бы любители пикников прислушивались к требованиям безопасности и не разводили костры.

Особый противопожарный режим сейчас действует в 57 субъектах страны. Так, в Севастополе благодаря рейду спасателей удалось вовремя остановить нарушителей порядка. Молодые люди устроили пикник в лесу и развели огонь. Их опрометчивый поступок мог привести к большой беде.

"Были выявлены два гражданина, разжигающих костёр для приготовления пищи. Им было объявлено замечание, вручено уведомление для составления административного протокола и проведена беседа, проведён инструктаж о пожарной безопасности", - сообщил главный специалист ОУНДиПР ГУ МЧС России по г. Севастополю Александр Лазарев.

В эти засушливые дни одна маленькая искра может уничтожить сотни гектаров реликтовых лесов. Поэтому за разведением костров сейчас следят с особым вниманием. Причём не только за городом, но и на дачах.

На острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае проводят беседы с владельцами приусадебных участков. Настоятельно рекомендуют каждому убрать с территории всё, что может легко вспыхнуть – сухая трава и ветки, масло и бензин для садовой техники.

"Жителям острова мы напоминаем, что на территории края действует особо противопожарный режим. А также напоминаем о мерах противопожарной безопасности в рамках действующего режима",- говорит старший инспектор ОУНДиПР по Индустриальному району г. Хабаровска Ольга Кушнарева.

Тем, кто невнимательно слушал спасателей или решил пренебречь их указаниями, грозит внушительный штраф. За несоблюдение условий особого противопожарного режима нарушителю, согласно закону, придётся заплатить 20 тысяч рублей. А если такая халатность привела к лесному пожару, то речь может идти уже и о лишении свободы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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