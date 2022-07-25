Крымский Прованс: на полуострове продолжается сбор урожая лаванды

Ежегодно в Крыму собирают более 400 тонн лаванды

В Крыму идёт сбор, пожалуй, самого ароматного урожая. Почти триста тонн лаванды аграрии полуострова уже отправили на переработку. А для многочисленных туристов - ещё и незабываемые впечатления.

В Крыму примерно 20 лавандовых полей, в Тургеневке расположено самое большое не только на полуострове, но и в России - 270 гектаров. Фиолетовое плато видно даже с трассы "Таврида", мимо не проехать.

Здесь всем все фиолетово. Хотя оттенок в зависимости от времени суток и облачности может меняться – нежно лиловый, пурпурный, сиреневый, в этом лавандовом море красок больше, чем в Черном. Не у каждого художника палитры хватит.

Ежегодно это место посещают более 10 тысяч человек. Кто-то - чтобы просто запечатлеть красоту, кто-то- себя в красоте крымского Прованса.

— Захотела попасть, потому что люблю лаванду, запах лаванды, цвет лаванды.

— Я была во Франции один день как раз – очень напоминает и поля, и внешний вид, и аромат лаванды вообще дурманит.

Сравнение с Провансом не только с визуальной, но и с профессиональной точки зрения. Наша лаванда по качеству не уступает французской и болгарской.

"Крымская земля наделяет ее уникальными свойствами, целебными. Недаром в советские годы 60% лаванды уходило в фармацевтику. То же самое как с розой. Болгарская эфиромасличная роза хороша по своему составу для парфюмеров богатыми какими-то оттенками, а крымская – она очень целебная", - говорит директор агрофирмы Алексей Мишин.

Из собранной лаванды с помощью процесса дистилляции получают масло и гидролат - душистую воду - основа для многочисленных косметических средств и лекарственных препаратов.

"Это масло пойдет в дальнейшем на отдельно масла и гидролаты, которые можно использовать в кремах, бальзамах, масках. Также широкое применение эфирное масло нашло в фармацевтической промышленности", - говорит технолог агрофирмы Марина Ермолаева.

В условиях санкций спрос на отечественное сырье вырос в разы. Ежегодно в Крыму собирают более 400 тонн лаванды и объемы увеличиваются. В этом сезоне благодаря господдержке аграрии заложат еще 46 гектаров этого целебного и яркого кустарника.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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