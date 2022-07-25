Китай успешно запустил лабораторный модуль своей космической станции

Завершить строительство своей станции Китай планирует до конца года

Китай еще на одни шаг приблизился к выполнению амбициозной космической задачи - строительству собственной станции на околоземной орбите. Этой ночью к базовому модулю успешно пристыковался лабораторный. В планах - еще один запуск в этом году, который станет завершающим этапом.

За стартом ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" на космодроме Вэньчанли наблюдали сотни зрителей с национальными флагами в руках. Трансляцию запуска вели на всех центральных каналах. И уже вечером китайские СМИ объявили: лабораторный модуль "Вэньтянь" (что дословно обозначает "поиски небес") успешно пристыковался к базовому модулю китайской орбитальной станции "Тяньгун". Для национальной космической отрасли - это событие историческое. Впервые два китайских космических корабля такого масштаба осуществили стыковку на орбите.

"Мы впервые отрабатывали орбитальную стыковку крупных модулей, а также первую полуавтономную быструю стыковку. В целом, весь процесс находился под очень точным контролем и прошел успешно", - говорит главный инженер миссии лабораторного модуля "Вэньтянь" Пекинского центра управления аэрокосмическими средствами Цзоу Сюэмэй.

Космическая лаборатория оснащена четырьмя научными кабинетами. Здесь будут проводить экологические и биотехнологические эксперименты в условиях различной гравитации. А это - механический манипулятор, который ученые называют передовой разработкой (см. видео).

"Это называется изобретательная механическая рука. Она может выполнять очень кропотливые задачи, например, захват некоторых полезных грузов или устройств, которые необходимо установить вне модуля", - говорит главный конструктор экспериментальной подсистемы космических технологий Китайской академии космических технологий Ли Чжэ.

Роботизированная рука будет использоваться для внешних экспериментов. На корабле есть и дополнительный шлюз для выхода в открытый космос. Лабораторный модуль также оборудован жилыми помещениями для космонавтов, в том числе тремя спальными зонами, туалетом и кухней. Новые помещения начнут обживать в декабре, когда нынешний экипаж "Шэньчжоу-14" встретит трех новых тайконавтов. Эта стыковка - предпоследний этап строительства космической станции "Тяньгун". Завершить амбициозный проект Китай планирует до конца года.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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