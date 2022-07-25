Европейцев пугают прекращением поставок российского газа

Россия частично поставляет или вообще не поставляет газ в 12 стран-членов ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен

Сергей Лавров прибыл в республику Конго в рамках своего африканского турне. Российские или советские министры иностранных дел ранее не посещали бывшую французскую колонию. В повестке - экономические связи и военно-техническое сотрудничество. Наиболее перспективные направления - энергетика, добыча газа и строительство нефтепровода. Тем временем Запад пытается справиться с последствиями антироссийских санкций.

Включать кондиционеры реже и ни в коем случае не держать двери и окна открытыми. Всё это на фоне жары в 40 градусов. Новые экономические реалии Франции. В головы сограждан внедряют правило - любой ценой нужно экономить энергию.

"В ближайшие дни я приму два постановления. Первое распространяет запрет на световую рекламу независимо от размера города с часа ночи до шести часов утра, за редким исключением, например, вокзалы и аэропорты. Второе запрещает магазинам открывать двери, пока работает кондиционер или система отопления", - заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше

Отремонтированная турбина для "Северного потока", которую титаническими усилиями Берлина всё-таки удалось вернуть из Канады, теперь застряла на границе Германии. Транспортировать хотели ещё в субботу, но помешали бюрократические проволочки. Только сегодня компания Siemens отправила "Газпрому" необходимые документы. Запад собственными руками создаёт энергетический кризис, но продолжает демонизировать Москву. Рано или поздно европейцы всё равно останутся без российского газа, пугает сограждан глава Еврокомиссии.

"В настоящее время Россия лишь частично поставляет или вообще не поставляет газ в 12 стран-членов ЕС. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок", - предупредила Урсула фон дер Ляйен.

Попытки сместить фокус внимания с внутренних проблем на внешние и призывы затянуть пояса во имя украинцев работают всё хуже. Для многих, как оказалось, своя рубашка ближе к телу.

Успокаивать население приходится и американским властям. На фоне рекордной инфляции и падения спроса в стране наступила рецессия. Но власти нашли способ это исправить. Мастер-класс от главы Минфина - спрятать голову в песок и просто не называть вещи своими именами.

"Экономика замедляется, потому что в прошлом году она росла очень быстро. Это не рецессия, её признаки отсутствуют. Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации", - говорит министр финансов США Джанет Йеллен.

Американцы эвфемизм не оценили. Назвали Йеллен потерявшей связь с реальностью и засыпали соцсети призывами отправить её в отставку.

Что на самом деле происходит с экономикой западных стран и как возник кризис - ещё раз напомнил Сергей Лавров в ходе своего визита в Египет.

"Начался он с достаточно серьёзных ошибок, которые западные страны сделали и в контексте продовольственной ситуации, и в контексте энергетической ситуации. В том числе те действия, которые предпринимались вот буквально в последнее время, когда, как я уже сказал, были введены нелегитимные санкции", - заявил российский министр.

Несмотря на все старания, изолировать Россию не получилось. Москва продолжит развивать свою экономику за счёт сотрудничества с надёжными партнёрами, в том числе африканскими странами. Сегодня Лавров прибыл в Республику Конго. Визит исторический. Ранее главы нашего МИД никогда не посещали бывшую французскую колонию. Российскому министру оказали необычайно тёплый приём.

Кристина Мамиконян, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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