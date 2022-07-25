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Берлин обвинил Вашингтон в экономическом давлении на Германию

10:42
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Проблемы в ФРГ нарастают, как снежный ком

Германия, переживающая сложнейший кризис, испытывает серьезное экономическое давление со стороны США. Ситуация в экономике ФРГ напоминает снежный ком: наблюдается сочетание сразу нескольких факторов, наносящих существенный урон.

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"Новым и крайне опасным выступает одновременность кризисов и то, что между отдельными негативными событиями начинают происходить самоусиливающиеся цепные реакции, последствия которых неопределенны, трудноуправляемы и плохо поддаются оценке, — типичные эффекты снежного кома", — пишет обозреватель Die Welt Томас Штраубхаар.

США играют в нынешнем кризисе Германии самую активную роль. Автор подчеркивает, что Вашингтон, который ранее финансировал "немецкое экономическое чудо", может теперь выдвинуть Берлину свои условия. Штаты ставят Европу перед выбором: либо оставаться стратегическим союзником Вашингтона, либо дружить с Пекином и отказываться от трансатлантических союзов и военного щита США, заключает эксперт.

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