Жених потерял невесту после ее поездки в салон красоты

Женщину ищут вторые сутки

В Москве разыскивают 35-летнюю женщину, которая пропала после посещения салона красоты.

Накануне 32-летний мужчины заявил в полицию о пропаже своей невесты. Он рассказал, что 23 июля она ушла в салон красоты на улице Большая Никитская и перестала выходить на связь.

"Сейчас неизвестно, где она находится", - сказал агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

В настоящее время ведутся поиски женщины. Полиция начала проверку.

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