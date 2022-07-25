ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стартовала запись на покупку билетов на аттракцион "Солнце Москвы"

11:01
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Это самое высокое колесо обозрения в Европе

Официальный сайт колеса обозрения "Солнце Москвы" объявил онлайн-запись на покупку билетов. Скоро начнутся и сами продажи, уже объявлены цены. Детский билет будет стоить 550 рублей, сообщили в пресс-службе компании-оператора.

На колесо обозрения "Солнце Москвы" установили пассажирские кабины
"Солнце Москвы": каким будет самое большое колесо обозрения в Европе

"Аттракцион будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Уже сегодня на обновленном сайте проекта можно оставить заявку на покупку билета", - приводит сообщение агентство ТАСС.

Крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" расположено у Южного входа ВДНХ. Каждая шестая из 30 кабинок аттракциона – с прозрачным полом. Предусмотрено несколько категорий билетов: взрослый, детский, семейный и льготный. Дети до трех лет проходят на аттракцион бесплатно, билет для тех, кто постарше будет стоить 550 рублей, а для взрослых – 750 рублей. После открытия аттракциона приобрести билет можно будет также в кассах и терминалах на территории "Солнца Москвы".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.