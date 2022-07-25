Стартовала запись на покупку билетов на аттракцион "Солнце Москвы"

Это самое высокое колесо обозрения в Европе

Официальный сайт колеса обозрения "Солнце Москвы" объявил онлайн-запись на покупку билетов. Скоро начнутся и сами продажи, уже объявлены цены. Детский билет будет стоить 550 рублей, сообщили в пресс-службе компании-оператора.

"Аттракцион будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Уже сегодня на обновленном сайте проекта можно оставить заявку на покупку билета", - приводит сообщение агентство ТАСС.

Крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" расположено у Южного входа ВДНХ. Каждая шестая из 30 кабинок аттракциона – с прозрачным полом. Предусмотрено несколько категорий билетов: взрослый, детский, семейный и льготный. Дети до трех лет проходят на аттракцион бесплатно, билет для тех, кто постарше будет стоить 550 рублей, а для взрослых – 750 рублей. После открытия аттракциона приобрести билет можно будет также в кассах и терминалах на территории "Солнца Москвы".

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