Постпреда при ЕС Чижова выдвинули в сенаторы от Карелии

11 сентября в регионе пройдут выборы

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов уйдет на работу в Совет Федерации.

Его предложили кандидатом в сенаторы от губернатора Карелии, сообщается на сайте республиканского избиркома.

В Карелии 11 сентября пройдут выборы главы республики. Согласно действующему законодательству, при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора.

Также в тройку сенаторов от действующего главы Карелии Артура Парфенчикова вошли нынешний представитель исполнительной власти Карелии в Совфеде Александр Ракитин и главный врач городской детской поликлиники Надежда Дрейзис, напоминает РИА Новости.

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