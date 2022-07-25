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Бочкарев: Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе ТПУ "Некрасовка" начнется в ближайшее время

11:31
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Спорткомплекс обретает свой внешний облик

Работы по монтажу ледовой арены спортивного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" планируется начать в августе 2022 года.

Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Строители приступают к установке специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны.

"Активные работы разворачиваются и в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены", - пояснил Бочкарев.

Кроме того, активно ведутся фасадные работы, благоустройство прилегающей территории.

Спорткомплекс на территории ТПУ "Некрасовка" обретает свой внешний облик. По словам заместителя мэра, здесь

"Когда картинка оживает на глазах - становится очевидным, проект получается именно таким, каким его обещали москвичам - стильным, современным и просторным", - подчеркнул Бочкарев.

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