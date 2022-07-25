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Россия предупредила о последствиях санкций Запада для мирового агрорынка

11:40
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Это ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность

Западные санкции против России могут иметь тяжелые последствия для разбалансированного мирового агрорынка, под угрозой в том числе и продовольственная безопасность. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин.
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На заседании министров сельского хозяйства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте Левин подчеркнул, что под угрозой инаходится продовольственная безопасность стран и регионов.

Реализация государствами тимулирующих экономических программ количественного смягчения привела к раскручиванию инфляции в глобальном масштабе, сложившаяся ситуация с продовольствием — во многом результат этой макроэкономической политики, бесконтрольной эмиссии и накапливания долгов, указал российский министр.

Москва в 2022 году ждет хорошие результаты по производству и экспорту сельхозпродукции, что позволит нашей стране и далее обеспечивать свой вклад в борьбу с голодом и недоеданием, цитирует Левина РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы "экспортирует голод", абсолютно беспочвенны. Глава МИД напомнил, что еще в период "коронакризиса" коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, "оттянул" на себя товарные и продовольственные потоки. Это ухудшило положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах. Западные санкции, введенные против России в последние месяцы, дополнительно обострили негативные тенденции.

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