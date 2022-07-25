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Минобрнауки решило изменить порядок присуждения научных степеней

12:12
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Публикации можно будет размещать только в рекомендованных ВАК базах данных

Министерство высшего образования и науки России сформирует новый список международных журналов и баз данных, в которых соискатели научных степеней будут обязаны публиковать основные научные результаты диссертаций. Об этом рассказал председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов.
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По словам Филиппова, это решение — следствие мартовского постановления правительства, которое ввело мораторий на требование наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных. В кабмине пытались справиться с последствиями "научного бойкота", когда крупнейшие научные издательства и базы данных в знак несогласия со спецоперацией на Украине закрыли доступ к своим ресурсам организациям из России.

ВАК предстоит определить новый список международных баз данных, в которых аспирантам и докторантам можно будет публиковаться для защиты диссертаций. Они будут приравнены к публикациям в журналах из "Перечня ВАК".

Каким будет список международных баз и когда его разработают, пока неизвестно, предложения готовит большая рабочай группа при ВАК, цитирует Филиппова "Коммерсантъ".

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что в России необходимо создать условия для работы ученых, чтобы противостоять их отъезду за границу. Глава РАН объявил, что "коллективный Запад ведет себя довольно активно, и этому надо будет противостоять". Поскольку "ученого тянет туда, где он может интересно делать свою работу", нужно создать в России такие условия, чтобы научным работникам "здесь было бы комфортнее и интереснее работать".

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