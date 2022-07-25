ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

The Times: Запад скрывает правду об успехах России на Украине

11:46
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Взгляд СМИ формируется принятием желаемого за действительное

Взгляд Запада на конфликт на Украине вовсе не беспристрастен. Он формируется принятием желаемого за действительное, в результате западные СМИ скрывают правду о крупных успехах России, пишет британская The Times.

Times: Лондон планирует направить военных для "сдерживания" России
Times: Джонсон попросил Зеленского не спешить с мирным соглашением

Как отмечает автор статьи, британский журналист Род Лиддл, когда западные СМИ видят успехи российских военных, они начинают взахлеб писать об их "зверствах".  Такие сообщения выходят в топ, однако искажают реальную картину боев.

"Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету", — считает обозреватель.

При этом, по словам Лиддла, зарубежные издания преувеличивают возможности противодействия Вооруженных сил Украины. А крупные успехи русских освещаются значительно скромнее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.