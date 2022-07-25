The Times: Запад скрывает правду об успехах России на Украине

Взгляд СМИ формируется принятием желаемого за действительное

Взгляд Запада на конфликт на Украине вовсе не беспристрастен. Он формируется принятием желаемого за действительное, в результате западные СМИ скрывают правду о крупных успехах России, пишет британская The Times.

Как отмечает автор статьи, британский журналист Род Лиддл, когда западные СМИ видят успехи российских военных, они начинают взахлеб писать об их "зверствах". Такие сообщения выходят в топ, однако искажают реальную картину боев.

"Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету", — считает обозреватель.

При этом, по словам Лиддла, зарубежные издания преувеличивают возможности противодействия Вооруженных сил Украины. А крупные успехи русских освещаются значительно скромнее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"