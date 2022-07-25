Союзные войска начали зачистку Углегорской ТЭС

Всего освобождено 255 населенных пунктов

Союзные войска проводят зачистку Углегорской ТЭС на Украине. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС", — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Она расположена в Светлодарске, в 18 километрах от перешедшего под контроль ДНР в 2015 году города Дебальцево.

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