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Союзные войска начали зачистку Углегорской ТЭС

12:07
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Всего освобождено 255 населенных пунктов

Союзные войска проводят зачистку Углегорской ТЭС на Украине. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС", — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Она расположена в Светлодарске, в 18 километрах от перешедшего под контроль ДНР в 2015 году города Дебальцево.

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