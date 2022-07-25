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Новосибирский депутат Пирогова сбежала от уголовного дела за границу

12:10
  • понедельник
  • 25 июля 2022

В России на нее завели дело о фейках про ВС

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова уехала из России после возбуждения в отношении нее уголовного дела о распространении фейков про российскую армию.
На депутата Пирогову завели уголовное дело о "фейках" про армию

Об этом сообщила РИА Новости ее коллега, депутат Светлана Каверзина. Сейчас Пирогова находится в Грузии.

"Да, Хельга уехала за границу, да, она сейчас в Грузии", - сказала Каверзина.

В свою очередь адвокат Пироговой Егор Солунин заверил, что не располагает данными об отъезде своей подзащитной.

22 июля на Пирогову завели дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России".

Поводом для проверки стал комментарий Пироговой в одной из социальных сетей под публикацией о похоронах российских военных: "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали", - написала депутат.

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Хельга Пирогова
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