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Кремль опроверг намерение Путина поехать на похороны Абэ

12:39
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Пока неизвестно, кто представит на похоронах Россию

Президент России Владимир Путин не собирается ехать в Японию на церемонию государственных похорон бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Как подчеркнул представитель Кремля, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах.

Песков отметил, что уровень участия Российской Федерации в церемонии государственных похорон Абэ будет определен дополнительно, пока неясно, что будет представлять Москву, сообщает РИА Новости.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время предвыборного выступления в городе Нара. Его отправили в больницу, где позднее он скончался.

Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами не пытался скрыться, его сразу же задержали сотрудники безопасности. Он признал свою вину.

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