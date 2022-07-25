Кремль опроверг намерение Путина поехать на похороны Абэ

Пока неизвестно, кто представит на похоронах Россию
Президент России Владимир Путин не собирается ехать в Японию на церемонию государственных похорон бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как подчеркнул представитель Кремля, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах.
Песков отметил, что уровень участия Российской Федерации в церемонии государственных похорон Абэ будет определен дополнительно, пока неясно, что будет представлять Москву, сообщает РИА Новости.
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время предвыборного выступления в городе Нара. Его отправили в больницу, где позднее он скончался.
Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами не пытался скрыться, его сразу же задержали сотрудники безопасности. Он признал свою вину.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"