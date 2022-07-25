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В Днепровском лимане уничтожены десантные катера ВМС Украины с диверсантами

12:30
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Также разбита перевалочная база с вооружением США

Российские военные вскрыли попытку выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области.

В акватории Днепровского лимана уничтожены два катера с находившимися на борту диверсантами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

Кроме того, ВС России уничтожили перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня "HIMARS" и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области.

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