Песков оценил влияние удара по одесскому порту на отгрузку зерна

Уничтожена военная инфраструктура

Отгрузка зерна из порта Одессы начнется в соответствии со стамбульскими договоренностями. Российские войска нанесли удар по военной инфраструктуре, это не может повлиять на процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе высокоточными ракетами по территории судоремонтного завода в Одессе. Уничтожен корабль в доке и склад поставленных из США ракет Harpoon.

В соответствии с подписанным в Стамбуле 22 июля меморандумом между Россией и ООН, всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Также прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

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