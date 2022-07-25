В Кремле рассказали, как справляются с жарой

Об этом рассказал Дмитрий Песков

Жару, которая пришла в столичный регион, испытывают на себе и сотрудники Кремля. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, чтобы справиться с жарой, в Кремле регулируют "более внимательно кондиционеры в помещениях", а чтобы "президент не простыл", стараются избегать сквозняков, сообщает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в четверг начнется понижение температуры, поначалу не очень заметное — до 25-26 градусов. В выходные ожидается 21-23 градуса, но этому будет предшествовать достаточно теплая, а временами жаркая погода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"