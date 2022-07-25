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Россия уничтожила более 4 тысяч украинских танков с начала спецоперации

13:17
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Спецоперация по защите республик Донбасса проводится с 24 февраля

Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили почти 4 тысячи единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказали в российском Министерстве обороны.
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Как уточнили в оборонном ведомстве, всего с 24 февраля было ликвидировано 260 самолетов, 144 вертолета, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4161 танк и других боевых бронированных машин.

Кроме того, уничтожено 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4459 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщает РИА Новости.

Запасы вооружений официального Киева пополняют западные государства, оказывая украинским властям военную и финансовую помощь. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее рассказал о новом пакете помощи Украине. В него, в частности, войдет до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost стоимостью 100 миллионов долларов.

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