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Британские СМИ сообщили о переброске на Украину спецназа SAS

12:57
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Подразделения участвовали в атаке на остров Змеиный

Подразделения британского спецназа участвуют в боевых действиях на Украине. Источники изданий The Sun и Sunday Mirror предполагают, что их забросили через территорию Польши. Речь идет об авиадесантной службе (SAS) и службе десантных кораблей специального назначения (SBS).

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По информации СМИ, британские военные обучают солдат ВСУ работе с новой техникой. В частности, представители SBS научили их использовать специальные подводные машины. На таких машинах военные из 73-го морского центра специальных назначений исследовали побережье острова Змеиный на наличие мин, после чего дали британскому спецназу сигнал к атаке.

Как сообщили в начале июля в Минобороны России, украинские военные попытались установить флаг Украины на острове Змеиный. Однако российская авиация нанесла удар, уничтожив большую часть высадившегося на остров отряда ВСУ.

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