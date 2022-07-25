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США готовят "план Б" по вывозу зерна из-за удара России по порту Одессы

13:04
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Вашингтон не доверяет Москве

В США из-за недоверия к России разрабатывают "план Б" по вывозу зерна с Украины.
Песков оценил влияние удара по одесскому порту на отгрузку зерна

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что не доверяет готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение.

"План Б" включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Не исключено, что для этих целей украинскую железную дорогу подгонят под европейский стандарт.

"Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств", - заявила Пауэр (цитата по РИА Новости).

Ранее Минобороны России сообщило об ударе высокоточными ракетами по территории судоремонтного завода в Одессе. Уничтожен корабль в доке и склад поставленных из США ракет Harpoon.

В Кремле заявили, что отгрузка зерна из порта Одессы начнется в соответствии со стамбульскими договоренностями. Удар был нанесен по военной инфраструктуре, а не по той, которая задействована в вывозе продовольствия.

В соответствии с подписанным в Стамбуле 22 июля меморандумом между Россией и ООН, всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Также прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

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