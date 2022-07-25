США готовят "план Б" по вывозу зерна из-за удара России по порту Одессы

Вашингтон не доверяет Москве

В США из-за недоверия к России разрабатывают "план Б" по вывозу зерна с Украины.

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что не доверяет готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение.

"План Б" включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Не исключено, что для этих целей украинскую железную дорогу подгонят под европейский стандарт.

"Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств", - заявила Пауэр (цитата по РИА Новости).

Ранее Минобороны России сообщило об ударе высокоточными ракетами по территории судоремонтного завода в Одессе. Уничтожен корабль в доке и склад поставленных из США ракет Harpoon.

В Кремле заявили, что отгрузка зерна из порта Одессы начнется в соответствии со стамбульскими договоренностями. Удар был нанесен по военной инфраструктуре, а не по той, которая задействована в вывозе продовольствия.

В соответствии с подписанным в Стамбуле 22 июля меморандумом между Россией и ООН, всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Также прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

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