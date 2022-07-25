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Минздрав рекомендовал менять компоненты вакцины при ревакцинации от COVID-19

13:42
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Это связано с мутациями коронавируса

Повторную вакцинацию следует пройти и в связи с распространением различных подвариантов штамма коронавирусной инфекции "омикрон", в том числе, ВА.2.75 ("кентавр"). Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.

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Эксперт предупредил, что в первое время "кентавр" за счет своих мутаций будет быстрее распространяться в популяции, поэтому рекомендуется пройти вакцинацию или ревакцинацию.

Поскольку новые мутации могут привести к снижению эффективности антител, для части пациентов из группы риска это может привести к более тяжелому течению болезни, которое будет сложнее купировать с использованием моноклональных антител, рассказал эксперт.

Если прошло свыше шести месяцев с момента прошлой вакцинации, повторной вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19, вызванного прошлыми вариантами, "крайне желательно повторить бустерную иммунизацию первым или вторым компонентом "Спутник V", предпочтительно отличным от использованного в последний раз", цитирует представителя Минздрава "Интерфакс".

Ранее директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов рассказал, что вакцина от коронавируса "Спутник" будет эффективно защищать и от подварианта омикрон-штамма коронавируса "кентавр". Нет необходимости менять вакцину, подчеркнул Шестопалов.

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