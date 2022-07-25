В России запустят туры в Европу через Финляндию и Эстонию

Россиянам помогут с бронированием наземных услуг
Российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу.
О таком решении заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры готовы помочь россиянам с бронированием наземных услуг в Финляндии и Эстонии.
"Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров", - заявили специалисты.
Забронировать отдых можно будет в рублях и оплатой с российских банковских карт.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"