В России запустят туры в Европу через Финляндию и Эстонию

Россиянам помогут с бронированием наземных услуг

Российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу.

О таком решении заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры готовы помочь россиянам с бронированием наземных услуг в Финляндии и Эстонии.

"Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров", - заявили специалисты.

Забронировать отдых можно будет в рублях и оплатой с российских банковских карт.

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