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Финляндия опровергла намерение прекратить выдачу виз россиянам

13:59
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Хельсинки не планирует вводить визовые ограничения

Финляндия поддерживает санкционную политику Евросоюза, но самостоятельно вводить визовые ограничения не планирует. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказала исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.
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Чиновница напомнила, что Евросоюз уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, также "есть готовность и к другим действиям".

Однако дополнительные визовые ограничения Хельсинки не собирается вводить самостоятельно, подчеркнула Туппурайнен. Она указала, что такие вопросы "следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения".

В настоящее время Финляндия не готовит каких-либо собственных мер в этом направлении, цитирует политика РБК.

В июне стало известно, что Бельгия приостанавливает на неопределенный срок выдачу виз россиянам с 1 июля. Прекращается прием документов от граждан России на все категории виз. Сроки возобновления работы визовых центров не называются – до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в России.

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