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Берлин засекретил местонахождение турбины для "Северного потока"

13:43
  • понедельник
  • 25 июля 2022

В минэкономики это объяснили соображениями безопасности

Информацию о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока" в Берлине не раскрывают. Минэкономики ФРГ объясняет такую секретность соображениями безопасности.

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"Из соображений безопасности мы не можем давать информацию о том, где и когда находится турбина", - заявила представитель ведомства Беате Барон.

Барон напомнила, что Канада выдала экспортную лицензию с исключением из режима санкций. И все причастные согласились, что транспортировка этой турбины под санкции не подпадает. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что турбина была доставлена в Германию в начале прошлой недели, о ее передаче "Газпрому" будет сообщено дополнительно.

"Северный поток" возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачивается 40% от 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. "Газпром" объясняет это задержкой Канадой возврата немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, передает РИА Новости.

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