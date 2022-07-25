Собянин открыл новое здание отдела полиции по Даниловскому району

Реконструкция зданий для окружных и районных отделов полиции в столице продолжается

В понедельник на территории бывшего завода ЗИЛ Сергей Собянин открыл новое здание местного отдела полиции. Современная дежурная часть поможет обеспечить надежную защиту горожан. А в свободное время сотрудники смогут отрабатывать необходимые навыки. Все условия для этого созданы.

В этом тире не слышно выстрелов, потому что он - интерактивный. И предполагаемый правонарушитель, который отказывается предоставить документы - пиксельный, хоть и тщательно прорисованный. И пули здесь - виртуальные. Зато результаты тренировок настоящие. Даже техника переговоров с преступником отрабатывается вместе с напарником.

И хотя в виртуальном тире стрельба не так опасна и трудна, как в реальности, за тренировкой идет наблюдение.

"В новых стенах всегда работается намного лучше, чем, как говорится, уже бывшее в употреблении. Здесь всё по последним стандартам, новое оборудование. Сейчас за моей спиной проходит занятие с личным составом по отработке тактических действий при проверке документов, если на сотрудника полиции производится нападение. С помощью интерактивного оборудования. Это удобно, комфортно и, что немаловажно, безопасно", - рассказал инструктор по работе с личным составом, майор внутренней службы Пётр Мисюра.

А это у полицейских вольная борьба. Для отработки приёмов самбо и рукопашного боя, нужного полицейскому даже больше, чем табельное оружие - новый удобный зал.

"В сравнение это ни в какое не идёт. Появилось здесь много чего: новые тренажёры, ковёр для борьбы, прежде всего. Для отработки приёмов борьбы и всего остального. Начиная с кардио, заканчивая силовой подготовкой. Борцовскую технику, также ударную технику можно отработать", - отметил инструктор группы по работе с личным составом, капитан внутренней службы Антон Джангиров.

Раньше Даниловский ОВД располагался в небольшом здании 1931 года постройки. Места для работы личному составу там было недостаточно. Новое здание полицейские уже оценили.

"Здание было небольшое, не просторное. Сейчас появился новый отдел, непосредственно, новый спортивный зал, в котором приятно находиться, в котором есть все тренажёры, гири, гантели, а также борцовский ковёр", - рассказал старший лейтенант внутренней службы Александр Власов.

Ещё в новом здании ОВД - просторные кабинеты с эргономичной мебелью, помещения для учебных занятий и отдыха полицейских. На первом этаже – дежурная часть, а также камера содержания для нарушителей и служебный гараж на 15 мест с автомойкой. И, конечно, здесь самое современное оборудование.

- Добрый день, как Вам новое здание?

- Замечательно.

- Какие возможности? Смотрю, видеонаблюдение.

- Видеонаблюдение, да. Самая основная наша база, которой мы пользуемся. Помогает в раскрытии преступлений. Делаем скриншоты преступников, загружаем в наши оперативные базы, и впоследствии программы городского видеонаблюдения помогает нам их задерживать.

"Мы должны уделять внимание правоохране, чтобы здесь был наведён и поддерживался надлежащий порядок. Один из более чем десятка объектов, что мы сейчас строим по программе, вводится здесь - на ЗИЛе. Хорошие условия работы для нашей полиции, для того, чтобы они могли заниматься и спортом, и стрелковой подготовкой, и работать с жителями и, конечно, обеспечивать их безопасность", - заявил Собянин.

За несколько лет в Москве построено и реконструировано более 20 зданий для окружных и районных отделов полиции. В том числе – ОВД Даниловский. Еще в 10 работы скоро начнутся.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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