Больница в Коммунарке вернулась к привычному профилю работы

Появились и новые виды медпомощи

Больница в Коммунарке, ставшая символом борьбы с ковидом, возвращается к профильной работе. Самые современные методы лечения и реабилитации, ведущие специалисты — это одна из немногих клиник города, где могут оказывать и плановую, и экстренную хирургическую помощь.

На операционном столе в Коммунарке очередной плановый пациент. Операции на предстательной железе с применением лазеров, эндоскопов и камер, которые дают картинку в 3D, уже стали для врачей урологии и онкоурологии рутиной.

"Эти отделения являются клинической базой кафедры урологии и андрологии 2 медицинского института им. Пирогова. Это говорит о том, что здесь применяются самые современные, передовые технологии, которые позволяют минимально инвазивно выполнить самые сложные реконструктивные операции у пациентов. Обеспечить качество лечения и минимизировать весь хирургический стресс", - говорит завкафедрой урологии и андрологии, профессор, д.м.н. Сергей Котов.

От того, что медики называют хирургическим стрессом, зависит, насколько быстро пациент сможет вернуться к полноценной жизни. Весной у Елены Епишиной начались болевые приступы. Проблема – желчный пузырь. Сначала не придала этому значения. Потом вспомнила, что двоюродная сестра несколько лет назад отказалась от операции и ушла из жизни ровно по этой же причине. Последний раз Елена лежала в больнице еще в советское время. Сейчас - всё по-другому.

"Обследование, врачи, персонал, уборщики, оборудование. Мне сегодня выписываться, [хотя] я бы полежала с удовольствием еще несколько дней", - говорит Елена.

Два года назад эта больница в Коммунарке стала одним из символов и образцов борьбы с ковидом. Рассчитана на 850 коек, но в пик пандемии в считанные дни здесь развернули еще 1300, треть из которых – реанимационные.

"Когда мы начали лечить первую волну, мы думали, что это тяжело. Оказалось, что это было легко. Самый большой пул реанимационных больных по Москве точно", - говорит замглавного врача по лечебной части центра "Коммунарка" Игорь Тюрин.

За два года работы в ковиде здесь поставили на ноги 70 тысяч человек. И вот медицинский комплекс уверенно возвращается к своей профильной работе. Анатолий Агуреев получил направление в другую больницу. Но когда узнал, что его лечащий врач сейчас работает в Коммунарке, не раздумывая ни минуты, приехал сюда.

"Выбрал его, потому что я ему полностью доверяю как врачу. И ассистент знакомый по предыдущим операциям", - говорит Анатолий.

Больница – одна из немногих в столице, где могут оказывать и плановую, и экстренную хирургическую помощь. 29 операционных в основном и еще четыре в перинатальном центре. Врачи уверены, что могут победить любые болезни.

"Он для этого всю жизнь и учится, чтобы понимать, что делать в какой-либо нестандартной ситуации. Если произойдет нестандартная ситуация, когда нарушатся все технологические цепочки, я все равно уверен, что пациенту помощь мы окажем в лучшем виде", - говорит замглавного врача по хирургической помощи Сергей Мосин.

Для этого здесь создали три кластера. Онкологический – шесть отделений, огромный хирургический.

"Гнойная хирургия, сосудистая, ЛОР-патологии, травмоортопедия, нейрохирургия. И сосудистая хирургия – это больные с инфарктами и инсультами", - говорит Игорь Тюрин.

Впрочем, у медицинского комплекса лечебный ресурс пока еще не исчерпан. И есть перспективы развития. В этом году здесь появился амбулаторный корпус и перинатальный центр. Детский стационар сдадут к концу этого года. Кроме того, в стадии строительства находится здание для лучевой терапии.

Иван Колесников, Дарья Леонова, Роман Лагунов, Даниил Амангулов, "ТВ Центр".

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