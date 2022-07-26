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В НИИ Склифосовского продолжается приемная кампания для будущих ординаторов

15:03
  • вторник
  • 26 июля 2022

Обучение организовано по 19 специальностям

В институте Склифосовского продолжается приёмная компания для будущих ординаторов. Самым активным гарантировано трудоустройство.

Хирургия, ультразвуковая диагностика, трансплантология, радиология - всего 19 специальностей, в том числе и редких. Обучаться можно любой. Это не скучные лекции, а насыщенная практика. Разумеется, под контролем профессионалов. Занятия проходят на современном оборудовании. И опыт, который получают здесь молодые медики, уникален.

"Более 90 % наших выпускников остаются в системе здравоохранения города Москвы. И благополучно благоустраиваются в учреждения здравоохранения Москвы. Остальные коллеги - это, как правило, ребята из регионов. Они уезжают в регионы и там тоже удачно устраиваются работать", - говорит заведующий учебным центром НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игорь Братищев.

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Приемная комиссия в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
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