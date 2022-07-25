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Лавров передал президенту Республики Конго послание от Путина

13:46
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Это первый визит нашего министра в эту страну

Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина.

Встреча Лаврова и Сассу-Нгессо проходит в резиденции президента республики в городе Ойо. Содержание послания неизвестно.

25 июля Лавров прибыл рабочим визитом в Демократическую Республику Конго (ДРК). Глава российского МИД проведет ряд переговоров с местными властями.

Официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на то, что это первый в истории визит министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго.

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