Лавров передал президенту Республики Конго послание от Путина

Это первый визит нашего министра в эту страну

Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина.

Встреча Лаврова и Сассу-Нгессо проходит в резиденции президента республики в городе Ойо. Содержание послания неизвестно.

25 июля Лавров прибыл рабочим визитом в Демократическую Республику Конго (ДРК). Глава российского МИД проведет ряд переговоров с местными властями.

Официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на то, что это первый в истории визит министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго.

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