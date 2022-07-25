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В Москве накрыли банду лже-соцработников

15:14
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Задержаны четыре человека

В Москве полицейские задержали лже-соцработников, которые обманывали пенсионеров. Схема у преступников была отработана - действовали четко и слажено. Причины, по которым пожилые граждане должны были открыть дверь и отдать им деньги, придумывали самые разные - от новых льгот до замены документов.

На допросе у следователей красноречие вдруг иссякло. Это в телефонных разговорах с пенсионерами, по версии следствия, женщина занимала высокие посты в Пенсионном фонде и готова была раздавать льготы.

"Представилась, что она начальник отдела по обеспечению. Говорит: у вас должны еще льготы быть какие-то, мы начислим три тысячи вам, и по тысяче рублей начислим сыну", - рассказывает одна из потерпевших.

Вариантов разговора было много: мошенники предлагали социальные услуги, сообщали о якобы положенной прибавке к пенсии или льготах. Главное, чтобы был предлог, чтобы попасть в квартиру.

— Сейчас к вам приедет женщина, запомните, Ольга Николаевна.

Ольга Николаевна приехала и действительно запомнилась. Только не тем, что помогла оформить мифические льготы.

— Зашла в квартиру и унесла деньги…
— Как это делали? Просто зашли и унесли?
— Да, зашла. Женщина на кухне была. Я зашла в спальню, забрала деньги. Они в чемодане были, возле кровати.

Действовала целая группа - одни звонили, другие под видом соцработников обворовывали пенсионеров.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Московской и Тульской областях сотрудники полиции задержали четырех злоумышленников: трое из них - граждане России, а четвертый - уроженец одной из стран ближнего зарубежья. У фигурантов были обнаружены банковские карты, множество мобильных телефонов и сим-карт, а также записи с контактными данными потерпевших", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уже установлены обстоятельства 11 похищений - жертвами мошенников стали пенсионеры в Московской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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