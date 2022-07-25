В кинотеатрах "Москино" показали фильм "Аркаим. Колесница времени"

А также фильм Кончаловского "Первый учитель"

В кинотеатрах "Москино" прошел бесплатный показ научно-популярного фильма "Аркаим. Колесница времени". В основе сюжета - эксперимент, в ходе которого южноуральские археологи решили воссоздать одно из первых транспортных средств, которое 4000 лет назад использовали жители Аркаима. Вот только древнюю колесницу им пришлось собирать буквально по крупицам - в распоряжении ученых изначально был лишь след колеса, обнаруженные в одном из захоронений.

А накануне в рамках проекта, посвященному 100-летию СССР, прошел показ художественного фильма Андрея Кончаловского "Первый учитель". Советское кино уже стало легендой. Оно развивалось по своим законам, собирая в свои ряды миллионы поклонников.

До декабря в сети "Москино" можно будет увидеть и самыми значимыми кинопроизведениями отечественной классики.

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