Серийного похитителя велосипедов поймали в Королёве

Злоумышленник успел похитить четыре велосипеда

В подмосковном Королёве полицейские поймали серийного похитителя велосипедов.

У одного из жителей дома на улице Ленина прямо из подъезда угнали двухколёсный транспорт. Установить подозреваемого удалось по камерам наружного наблюдения. Оказалось, что для 35-летнего вора это не первая кража. К моменту задержания он уже похитил три велосипеда. Работал всегда ночью. Выбирал исключительно дорогие модели. А в подъезды попадал при помощи универсального ключа.

Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Три велосипеда уже вернули владельцам. Четвертый подозреваемый успел продать.

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