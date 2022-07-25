Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО

При Викторе Януковиче Руслан Демченко занимал должности в структуре МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко.

Демченко занял эту должность 16 июня 2020 года. До этого с 23 июля 2019-го он был советником Зеленского.

При Викторе Януковиче Демченко занимал должности в структуре МИД страны - от заместителя министра до и. о. главы ведомства.

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от исполнения должностных обязанностей руководителей Генеральной прокуратуры и Службы безопасности. Глава государства заявил, что сотрудники этих ведомств совершали государственную измену, а отвечать за своих подчиненных предстоит руководителям.

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