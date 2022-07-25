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Мосбиржа с 8 августа приостанавливает торги японской иеной

14:00
  • понедельник
  • 25 июля 2022

Есть определенные риски при проведении расчетов

Московская биржа с 8 августа остановит торги японской иеной на валютном рынке

Остановка торгов объясняется рисками и затруднениями при проведении расчетов. Мосбиржа постарается сделать все необходимое, чтобы возобновить торги японской валютой.

Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена - российский рубль" (JPYRUB) и "доллар США - японская иена" (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах, уточняет "Интерфакс".

Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться вплоть до 5 августа 2022 года, будет осуществляться в обычном режиме.

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