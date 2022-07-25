Москвичи смогли обменяться вещами в рамках акции "Зеленая суббота"

Следующая акция запланирована на конец августа

Ничего не выбрасывать. Горожане в эти выходные могли обменяться книгами, игрушками, комнатными растениями, а также дополнить свой интерьер настоящей винтажной мебелью. И всё это в рамках экологической акции "Зелёная суббота".

Сюда несут самые разные предметы. Со стороны похоже на стихийный рынок - на столах статуэтки, абажуры, картины и шкатулки. Но на этой площадке деньги не в ходу - вещами здесь просто меняются, или дарят.

Сюда можно принести все, что не нужно, и взять все, что понравится, никаких ограничений по количеству и никаких условий. Вещи в прямом смысле слова передаются из рук в руки.

"Сегодня принёс старую статуэтку, которую в школе подарили, не помню кто, и цветок. Ну, цветок уже даже забрали", - говорит Игорь Лучкин.

Так проходит акция "Зеленая суббота", на этот раз в сквере на севере Москвы. Это социальный проект, который поддерживает тренд на обмен товарами и экологичный образ жизни. Такие акции проходят сразу в нескольких регионах.

"Акция очень популярна, приходят сотни людей. Люди здесь еще знакомятся друг с другом, какие-то вещи могут пригодиться соседям. Зачем выкидывать, если это может пригодиться другим. Женщина вот, например, подходила, сказала, что у нее нет чашек. Это очень помогает многим", - объясняет куратор городской акции "Зелёная суббота" в Москве Михаил Булюкин.

Ненужные, но хорошие вещи можно принести на площадку акции. Главное правило - все предметы должны быть исправными, чистыми и не слишком большими. Такие "добрые" субботы проходят каждый месяц. Категории предметов, которые здесь можно найти и обменять, объявляются заранее. В апреле это была электроника и бытовая техника, в мае – детали гардероба, в июне – книги и игры, а сейчас - мебель, посуда и комнатные растения. Ассортимент меняется буквально каждые несколько минут. Несмотря на заявленные темы обмена, можно найти самые разные и неожиданные вещи.

Примеряют одежду и читают книги тут же. На этой точке бесплатного шопинга царит атмосфера позитива и доброжелательности. Следующая такая акция запланирована на конец августа - перед началом учебного года жители столицы смогут обменяться учебниками и школьными принадлежностями.

Наталья Тарасова, Андрей Пашутин, Даниил Шкловский, Анна Александрова. "ТВ Центр".

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